Americana Jazz Big Band traz para Bauru o melhor do ritmo

O Sesc Bauru recebe nesta sexta-feira (22) a apresentação da Americana Jazz Big Band dentro da programação do Bauru Jazz Festival, evento que reúne importantes nomes da cena instrumental e promove a difusão do gênero no Interior paulista. Formada por 17 músicos de alto nível, muitos deles com formação no Conservatório de Tatuí, Unicamp e Emesp, a big band traz ao público um repertório vibrante inspirado nas formações clássicas das décadas de 1930 e 40, sob direção artística do guitarrista e arranjador Guilherme Mauad.

No concerto, que terá cerca de 1h30 de duração, o público poderá apreciar standards como "Blue Moon", "Straight, No Chaser" e "Basie, Straight Ahead", interpretados em arranjos especiais para a formação tradicional de big band, composta por quatro trompetes, quatro trombones, seis saxofones, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. Além da execução musical, os integrantes realizam intervenções educativas, explicando curiosidades sobre a história do jazz e a trajetória do grupo. "Nossa missão é levar o jazz como uma linguagem acessível e universal, mostrando que essa herança musical global também dialoga com a nossa identidade cultural local", afirma Guilherme Mauad.

A presença da Americana Jazz Big Band no festival reforça a relevância do projeto no cenário cultural paulista. Viabilizada pelo ProAC 27/2024 - Difusão de Projetos de Artes da Cena, a turnê contempla apresentações gratuitas em diversas cidades, democratizando o acesso à música instrumental e levando o jazz a diferentes públicos, inclusive em regiões de maior vulnerabilidade social.