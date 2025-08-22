Guia lança atividades sobre cultura popular

Que tal celebrar o dia do folclore, comemorado nesta sexta (22), a partir de atividades pedagógicas que estimulam a imaginação das crianças e ensinam sobre a cultura popular brasileira? Essa é a proposta do Guia didático "Causos do Zé Barbado: o mistério do cesto de frutas", elaborado com a intenção de engajar professores e alunos em temas ligados à empatia e ao respeito à natureza por meio de estórias sobre as lendas da floresta, disponível para acesso gratuito e online.

Escrito por Bruno Wan-Dick, líder da produtora artística Cia. Camarim, com mais de 20 anos de atuação em projetos culturais, em colaboração com Ana Julia Almeida, educadora em escolas da rede estadual, o material é inspirado na série "Causos do Zé Barbado, o mistério do cesto de frutas", que conta as aventuras de um pescador de barba de fogo que supera situações de preconceito com a ajuda de personagens do folclore. Com foco na faixa etária de estudantes de 5 a 12 anos, o Guia didático-pedagógico é uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, via Lei Paulo Gustavo. O conteúdo tem legenda de acessibilidade, libras e audiodescrição. Acesse a série por meio do QR Code abaixo.