Senai Jaú abre inscrições para cursos de tecnologia e indústria

O Senai de Jaú (47 quilômetros de Bauru) abriu inscrições para cursos gratuitos em diversas áreas. As oportunidades são voltadas para jovens e adultos a partir de 14 anos, com foco na qualificação profissional e no acesso ao mercado. As inscrições podem ser feitas no Senai, na rua Capitão José Ribeiro, 294. As vagas são limitadas e informações podem ser obtidas pelo (14) 3602-8600.

Os cursos disponíveis são para certificação CCNA - Redes de Computadores, de 22 de setembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026, às segundas e terças, das 19h às 22h; Certificação AWS - Computação em Nuvem, de 27 de setembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, aos sábados, das 9h às 12h; Pacote Office, de 26 de agosto a 30 de outubro, às terças e quintas, das 19h às 22h; Microsoft Power BI - Análise de Dados, de 16 de setembro a 21 de outubro, às terças e quintas, das 19h às 22h; e Pespontador de Calçados (maiores de 16 anos), de 11 de agosto a 17 de novembro, às segundas, quartas e sextas, das 13h15 às 17h15.