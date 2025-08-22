Multinacional abre terminal intermodal de açúcar em Pederneiras

A Louis Dreyfus Company (LDC), líder global na comercialização e processamento de produtos agrícolas e uma das maiores comercializadoras de açúcar do mundo, inaugurou, nesta quinta-feira (21), seu terminal intermodal de açúcar em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O local se tornará um novo modal logístico para as usinas localizadas no Centro-Sul do país ao permitir escoamento da produção de açúcar ao Porto de Santos, até então quase que exclusivamente via modal rodoviário, através do modal ferroviário.
De acordo com a companhia, o investimento faz parte da estratégia do grupo para fortalecer ainda mais sua capacidade de comercialização - neste caso, ampliando o volume de originação e exportação de açúcar - e potencializar as sinergias logísticas com outras operações, como as de grãos e oleaginosas.
Ocupando uma área de aproximadamente 120 mil m², sendo 14 mil m² de área construída, o ativo, segundo a companhia, conta com um armazém graneleiro com capacidade estática para 90 mil toneladas, podendo movimentar, no mínimo, 150 mil toneladas por mês.
A estrutura possui moderno sistema de recebimento e expedição, incluindo coleta automática de amostras, balanças automatizadas e transportadores, e é habilitada para receber até 6 mil toneladas de açúcar por dia, em dois turnos de operação, e expedir até 8,5 mil toneladas diárias por ferrovia, totalizando uma capacidade anual de 1 milhão de toneladas.
"Com o terminal de açúcar, a LDC se torna ainda mais competitiva, pois ele permite o armazenamento estratégico do produto, otimiza a comercialização durante a safra e oferece uma alternativa logística rodoferroviária eficiente. Com o início da operação em Pederneiras, dobraremos nossos volumes de açúcar transportados por ferrovia, que chegarão a 50% no país", afirma Guilherme Correia, diretor da Plataforma de Açúcar da LDC no Brasil.
O terminal de Pederneiras será o segundo ativo logístico da Plataforma de Açúcar da LDC e irá operar em sinergia com o Terminal Exportador de Açúcar do Guarujá (TEAG), onde a empresa atua por meio de uma joint venture. Conforme o grupo, os investimentos recentes no TEAG foram direcionados para ampliar a participação do modal ferroviário no recebimento de produtos, fortalecendo a integração das operações logísticas da LDC.
"A entrada em operação do terminal de Pederneiras marca um passo importante na nossa malha logística. Atuamos há 20 anos na movimentação de grãos na região, conectando o fluxo hidroviário com o ferroviário, e, agora, ampliamos essa vocação com a operação de açúcar. Isso permitirá aumentar o fluxo ferroviário e carregar diariamente composições com 80 vagões de grãos e açúcar combinados", diz João Paiva, diretor Global de Portos e Hidrovias da LDC.