Multinacional abre terminal intermodal de açúcar em Pederneiras

A Louis Dreyfus Company (LDC), líder global na comercialização e processamento de produtos agrícolas e uma das maiores comercializadoras de açúcar do mundo, inaugurou, nesta quinta-feira (21), seu terminal intermodal de açúcar em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O local se tornará um novo modal logístico para as usinas localizadas no Centro-Sul do país ao permitir escoamento da produção de açúcar ao Porto de Santos, até então quase que exclusivamente via modal rodoviário, através do modal ferroviário.

De acordo com a companhia, o investimento faz parte da estratégia do grupo para fortalecer ainda mais sua capacidade de comercialização - neste caso, ampliando o volume de originação e exportação de açúcar - e potencializar as sinergias logísticas com outras operações, como as de grãos e oleaginosas.

Ocupando uma área de aproximadamente 120 mil m², sendo 14 mil m² de área construída, o ativo, segundo a companhia, conta com um armazém graneleiro com capacidade estática para 90 mil toneladas, podendo movimentar, no mínimo, 150 mil toneladas por mês.