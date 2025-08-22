Refis já começou e oferece até 95% de desconto em juros e multas

A Prefeitura de Bauru inicia o Programa 'Desconto Legal' nesta quinta-feira (21), com o abatimento de até 95% de juros e multas em débitos de contribuintes com o município. O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) - 'Desconto Legal' permite que pessoas físicas e jurídicas renegociem os seus débitos com o município, vencidos até 31 de dezembro do ano passado, com desconto de até 95% no pagamento à vista, e de até 30% no pagamento parcelado, de acordo com a Lei Municipal 7.943/2025. O valor original da dívida não será alterado. A ação é das Secretarias dos Negócios Jurídicos e da Fazenda.

Os contribuintes poderão fazer a adesão no Programa 'Desconto Legal' até o dia 30 de novembro, de forma digital no site https://www2.bauru.sp.gov.br/financas/iptu/ ou presencial na Secretaria dos Negócios Jurídicos, sem necessidade de agendamento, e no Poupatempo, com agendamento.

A partir do dia 6 de setembro, um ponto de atendimento será disponibilizado no Boulevard Shopping, aos sábados e domingos das 14h às 19h, sem agendamento prévio.