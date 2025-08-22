Amor canino

Mais do que ter sucesso, o importante é ser importante. Sucesso é coisa individual, gozo de um só, auto-orgasmo, nada além. Ser importante é diferente. Envolve pessoas que precisam de outra, essa sim importante. Importante é o pesquisador que, entre tubos de ensaio, no laboratório, gasta seus dias à procura da cura do incurável. Não só ele, o pedreiro, o médico, o lixeiro, o professor, todos que, pensando no outro, fazem o seu melhor possível.

Agora, importante mesmo é cachorro. Que focinho apurado! Focinhando o ar, levam o caçador até a presa. Ainda focinhando, levam a polícia até malas de cocaína. Outros, sem focinho, mas com olhos de cuidado, conduzem deficientes visuais pelos perigos das ruas e das calçadas. Há cães de resgate, de patrulha e até de terapia. Outros puxam trenós, prendem bandidos, protegem a casa do dono e até o dono quando, numa encrenca, ele corre risco de apanhar.

Devo confessar que tal importância canina nada tem a ver com o meu cachorro, o "purguento", assim por mim batizado. Feio, sem selo de grife, orelhas caídas, focinho achatado, andar bamboleante, o bicho não disfarça o autêntico vira-lata que é. Não serve absolutamente pra nada. Come e dorme o tempo todo e morre de medo de gato. Ainda assim, confesso: o "purguento" é o meu melhor amigo, disparado. Ainda que não faça mínimo sucesso na coleira dos nossos passeios matinais, ele me é absurdamente importante. Onde estou, ele está, não perde um jogo do Corinthians na tevê. Quando grito gol ele e late em coro solidário, um verdadeiro torcedor da fiel. Mais ainda. Ninguém me olha e me lambe tão apaixonadamente. Com o "purguento", nunca estou só.