Não podemos calar: papel do setor privado na proteção infantil

Proteger nossas crianças e adolescentes é um dever coletivo — e urgente. O abuso e a exploração sexual a esses grupos seguem sendo uma das formas mais cruéis e silenciosas de violência no Brasil, muitas vezes invisível aos olhos da sociedade. Dados do Disque 100 revelam milhares de denúncias por ano, mas sabemos que o número real é muito maior: muitos casos permanecem escondidos, silenciados pelo medo, pela vergonha ou pela falta de informação. A maioria dessas violências acontece dentro de casa, cometida por pessoas próximas às vítimas, o que torna ainda mais desafiador romper esse ciclo. Diante disso, precisamos fazer uma escolha: podemos fingir que não é conosco, ou podemos agir. Na Vibra, escolhemos agir.

A proteção da infância e da adolescência não pode, nem deve, ser tratada apenas como uma responsabilidade exclusiva do poder público. Acreditamos que empresas têm um papel fundamental na transformação da sociedade. Não basta gerar empregos, inovação e desenvolvimento econômico. Empresas, organizações sociais e cidadãos precisam assumir um papel ativo nessa luta. O setor privado, em especial, dispõe de alcance, estrutura e influência suficientes para ampliar a conscientização e fomentar mudanças sociais de forma concreta. Precisamos também ser agentes ativos de proteção, inclusão e cuidado com as pessoas — especialmente com as mais vulneráveis.

Foi com essa convicção que nasceu o Movimento Violência Sexual Zero, uma mobilização inédita que já reúne mais de 150 empresas e instituições, dispostas a enfrentar esse tema com a seriedade que ele exige. Apoiada por organizações como o Grupo Mulheres do Brasil, Childhood Brasil, Instituto Liberta e pela própria Vibra, a iniciativa visa garantir que as empresas atuem dentro de seus ecossistemas, alertando colaboradores, parceiros e comunidades sobre a urgência da pauta. Por isso, este mês, reforçamos nosso compromisso com a proteção da infância. Estamos fortalecendo campanhas internas de conscientização e a expectativa é atingir os mais 750 mil colaboradores, incentivando o acesso a informação, o uso de canais de denúncia, e mostrando que juntos podemos mudar o futuro das crianças.