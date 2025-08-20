21 de agosto de 2025
SEGUE SOB CUIDADOS

GCM resgata tamanduá ferido na fazenda Lageado, em Botucatu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
GCM/Divulgação
De acordo com a GCM, avaliação veterinária indicou que, aparentemente, o tamanduá foi atacado por outro animal
De acordo com a GCM, avaliação veterinária indicou que, aparentemente, o tamanduá foi atacado por outro animal

Botucatu - Equipes do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) capturaram, nesta terça-feira (19), um tamanduá ferido nas proximidades da Fazenda Lageado, na região da rodovia Alcides Soares.

Segundo o órgão, guardas civis foram acionados via Centro de Operações Integradas (COI). Após o resgate, o animal foi conduzido ao Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas) para atendimento veterinário especializado.

De acordo com a GCM, a avaliação indicou que, aparentemente, o tamanduá foi atacado por outro animal. Ele foi sedado e permaneceu sob os cuidados da equipe técnica do Cempas, onde seguirá em tratamento até sua completa recuperação.

