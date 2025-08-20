Bebidas suspeitas de falsificação são apreendidas em adega de Jaú

Jaú - Na manhã desta quarta-feira (20), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) cumpriram mandado de busca em uma adega no Jardim Cila de Lúcio Bauab e apreenderam diversas garrafas de bebida alcoólica suspeitas de falsificação, além de cigarros eletrônicos - popularmente conhecidos como "vapes" -, que têm a venda proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As diligências foram feitas em decorrência de uma investigação conduzida pela especializada que apura a suposta comercialização de produtos irregulares no estabelecimento, e que teve início após a divulgação de postagens em redes sociais promovendo a venda dos itens.

No local, as equipes encontraram 53 garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas e tipos, suspeitas de falsificação, além de 35 unidades de cigarros eletrônicos. A responsável pela adega foi autuada em flagrante por crime previsto no artigo 278 do Código Penal, que trata de infrações contra a saúde pública, e liberada para responder em liberdade após pagar fiança no valor de um salário mínimo.