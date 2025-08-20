Após protetiva, homem manda foto com revólver à ex e acaba preso

Pederneiras - Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (20), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), durante o chamado "Agosto Lilás", mês que simboliza a mobilização nacional pelo fim da violência contra a mulher, após enviar uma foto com arma em punho à ex-companheira, beneficiária de medidas protetivas de urgência contra ele.

De acordo com a polícia, após a concessão da medida judicial em razão de violência doméstica, o investigado encaminhou à vítima uma fotografia com um revólver, além de proferir ameaças, o que configurou a violação à ordem judicial.

A pedido da Delegacia de Pederneiras, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem pelo descumprimento da medida e ele foi preso nesta quarta-feira. Apesar das buscas feitas na residência dele, nenhuma arma de fogo foi encontrada.