20 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COM ARMAS E DROGA

Homem de 43 anos morre em ocorrência com o Baep em Pederneiras

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Baep/Divulgação
Armas de fogo apreendidas com o ocupante da picape, segundo o boletim de ocorrência
Armas de fogo apreendidas com o ocupante da picape, segundo o boletim de ocorrência

Pederneiras - Um homem de 43 anos morreu após ser baleado, na manhã desta quarta-feira (20), na zona rural de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), em uma ocorrência com equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep). Segundo a versão dos policiais militares no boletim de ocorrência (BO), ele teria sacado uma pistola .40 e efetuado disparo contra os agentes, que revidaram. Com o suspeito, além da arma, de acordo com o BO, foram apreendidos uma espingarda de calibre .12 e 10 tijolos de maconha.

No registro policial, consta que o Baep vinha realizando patrulhamento na região nas últimas semanas em razão de informações recebidas sobre o suposto uso de aeronaves no transporte e arremesso de drogas e armas de fogo sobre canaviais nas áreas rurais de Bauru, Lençóis Paulista e Pederneiras para o posterior recolhimento por veículos utilitários e caminhonetes visando à distribuição nos três municípios.

A equipe policial narrou que, nas diligências, avistou uma picape conduzida por um homem e viu que havia uma pistola no painel, o que motivou a abordagem. Nesse momento, segundo os policiais, o suspeito, que foi posteriormente identificado como V.T.I., teria sacado a arma e efetuado disparo contra os agentes, que revidaram com dois disparos de espingarda, quatro disparos de fuzil 5.56 e dois disparos de pistola .40.

Ele foi socorrido com sinais vitais por uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e conduzido ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade, mas não resistiu. Na busca veicular, conforme descrito no BO, foram localizados a pistola, com numeração raspada e carregador com 14 munições e um estojo deflagrado; a espingarda, com cinco munições; e uma bolsa com os tijolos de maconha, que totalizaram 10,8 quilos.

Em nota, o Baep informou que V.T.I. possuía antecedentes por tráfico de drogas e envolvimento com o crime organizado, respondendo a processos no Paraguai e no Brasil. A Polícia Científica foi acionada para a perícia no local e as armas dos PMs foram apreendidas para exames. As circunstâncias da ocorrência, registrada na Delegacia de Pederneiras como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, serão investigadas pela Polícia Civil. O Baep informou que inquérito policial militar também foi instaurado para a apuração dos fatos.

Tijolos de maconha totalizaram 10 kg
Tijolos de maconha totalizaram 10 kg

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários