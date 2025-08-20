Homem de 43 anos morre em ocorrência com o Baep em Pederneiras

Pederneiras - Um homem de 43 anos morreu após ser baleado, na manhã desta quarta-feira (20), na zona rural de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), em uma ocorrência com equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep). Segundo a versão dos policiais militares no boletim de ocorrência (BO), ele teria sacado uma pistola .40 e efetuado disparo contra os agentes, que revidaram. Com o suspeito, além da arma, de acordo com o BO, foram apreendidos uma espingarda de calibre .12 e 10 tijolos de maconha.

No registro policial, consta que o Baep vinha realizando patrulhamento na região nas últimas semanas em razão de informações recebidas sobre o suposto uso de aeronaves no transporte e arremesso de drogas e armas de fogo sobre canaviais nas áreas rurais de Bauru, Lençóis Paulista e Pederneiras para o posterior recolhimento por veículos utilitários e caminhonetes visando à distribuição nos três municípios.

A equipe policial narrou que, nas diligências, avistou uma picape conduzida por um homem e viu que havia uma pistola no painel, o que motivou a abordagem. Nesse momento, segundo os policiais, o suspeito, que foi posteriormente identificado como V.T.I., teria sacado a arma e efetuado disparo contra os agentes, que revidaram com dois disparos de espingarda, quatro disparos de fuzil 5.56 e dois disparos de pistola .40.