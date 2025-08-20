Baep prende suspeito de roubo com tablete de maconha em Bauru

Equipes do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Bauru prenderam, na noite desta terça-feira (19), um homem de 35 anos, suspeito de envolvimento em roubo, portando um simulacro de arma de fogo e um tablete de maconha. Ele foi abordado na Praça João Paulo II, no Centro da cidade.

Segundo a corporação, por volta das 18h30, os policiais identificaram o condutor de um veículo HB20 vermelho, apontado como autor de um assalto praticado em 31 de julho deste ano contra um estabelecimento comercial da cidade.

Ele, então, foi abordado. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriarem o carro, os policiais localizaram o simulacro de arma de fogo escondido sob o assoalho do lado do motorista e uma porção de drogas em um compartimento abaixo do banco.