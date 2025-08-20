Polícia prende duas pessoas por maus-tratos a cães na região

A Polícia Civil de Itapuí (a 44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (19), no município, duas pessoas por maus-tratos a cães. A primeira ocorrência envolveu uma cadela da raça pitbull e a segunda, um cachorro sem raça definida. Os suspeitos responderão por crimes ambientais, cuja pena varia de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.

Segundo os policiais que atuaram no caso, houve apoio de servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nos dois imóveis, situados na mesma rua, os cães estavam confinados em espaço pequeno e inadequado para o porte, cercados por grande quantidade de fezes — muitas já ressecadas, indicando falta de limpeza há dias.

Ainda de acordo com o inquérito policial, a água disponível para os animais estava suja e engordurada, e não havia qualquer tipo de ração ou alimento. A pitbull apresentava sinais de estresse e fome, chegando a revirar sacolas de lixo e a ingerir plásticos e restos de comida com larvas.