Encanto – O Musical leva ao palco as aventuras de Mirabel

Inspirado na animação da Disney que conquistou o público e até um Oscar em 2022, o espetáculo "Encanto - O Musical" estreia no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves' às 16h do próximo domingo (24). Ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 40,00 no site vargasingressos.com.br ou nos pontos de venda físicos Flipper Lanches e Wizard Idiomas.

A produção de alto padrão da Anima Disney, em parceria com a BR Eventos, promete recriar no palco a atmosfera mágica da animação com músicas interpretadas ao vivo, coreografias envolventes e figurinos deslumbrantes, afirma a divulgação.

A apresentação, que tem apoio do JC/JCNET, é voltada para todas as idades e terá duração de 60 minutos. "Ao todo, 16 artistas subirão no palco, que contará com projeções e jogadas de luz", destaca o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos. De acordo com a divulgação do show, o musical traz a história de Mirabel, a única integrante da família colombiana 'Madrigal', também retratada no filme, sem dons mágicos. A missão da protagonista é salvar a magia de todos.