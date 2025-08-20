20 de agosto de 2025
Logo Sampi
INSPIRADO NA DISNEY

Encanto – O Musical leva ao palco as aventuras de Mirabel

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Personagens interpretam músicas ao vivo com belos figurinos
Inspirado na animação da Disney que conquistou o público e até um Oscar em 2022, o espetáculo "Encanto - O Musical" estreia no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves' às 16h do próximo domingo (24). Ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 40,00 no site vargasingressos.com.br ou nos pontos de venda físicos Flipper Lanches e Wizard Idiomas.

A produção de alto padrão da Anima Disney, em parceria com a BR Eventos, promete recriar no palco a atmosfera mágica da animação com músicas interpretadas ao vivo, coreografias envolventes e figurinos deslumbrantes, afirma a divulgação.

A apresentação, que tem apoio do JC/JCNET, é voltada para todas as idades e terá duração de 60 minutos. "Ao todo, 16 artistas subirão no palco, que contará com projeções e jogadas de luz", destaca o produtor cultural Bruno Rondon, da BR Eventos. De acordo com a divulgação do show, o musical traz a história de Mirabel, a única integrante da família colombiana 'Madrigal', também retratada no filme, sem dons mágicos. A missão da protagonista é salvar a magia de todos.

Entre os destaques do show, estão os números "Não Falamos do Bruno" e "Dos Oruguitas", que transformam o local em uma explosão de cores, ritmo e interpretação. O objetivo é tocar corações e fazer emocionar, finaliza a produção.

Serviço
O Teatro Municipal fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas. Ingressos à venda no site vargasingressos.com.br ou no Flipper Lanches (rua Henrique Savi, 12-40) e Wizard Idiomas (avenida Nossa Senhora de Fátima, 18-49, Jardim America). As oito primeiras fileiras são vendidas como 'Plateia Ouro', sendo os valores R$ 120,00 (inteira), R$ 60,00 (meia) e R$ 70,00 (antecipada com doação de um quilo de alimento). A 'Plateia Prata' custa R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 50 (antecipada com doação de um quilo de alimento).

