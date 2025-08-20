Cinco radares entram em operação na região

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) colocou em operação, nesta quarta-feira (20), 34 novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias sob sua gestão. Destes, cinco ficam na região, em Bauru, São Manuel, Iacanga, Reginópolis e Lins (veja os locais abaixo). Somados aos 50 equipamentos em operação desde o último dia 12, são, no total, 84 novos radares no estado.

Os equipamentos integram contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê 649 radares em 12 mil kms de rodovias estaduais não concedidas.