Debate expõe impasse sobre transparência em repasses a entidades

O que deveria ser um debate técnico sobre transparência na aplicação de recursos públicos se transformou em um debate político e jurídico nesta terça-feira (19) de manhã, na Câmara Municipal de Bauru. A Reunião Pública convocada pelo vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) para discutir seu Projeto de Lei que obriga entidades subvencionadas pela Prefeitura a divulgarem suas movimentações financeiras e patrimoniais no Diário Oficial e no Portal da Transparência escancarou divergências profundas entre vereadores, representantes de entidades e integrantes da Administração Municipal.

Arnaldinho Ribeiro defende a medida como um avanço no controle social. Mas encontra resistência de um representante das entidades, que classifica a iniciativa como "tímida, ineficaz ou até mesmo inconstitucional".

A resistência mais contundente foi da Associação das Entidades Assistenciais e de Promoção Social de Bauru e Região (Aeaps). Representando a entidade, Anderson Mariano leu um parecer que desqualifica a proposta, chamando-a de "inconstitucional, ilegal e inconveniente". A justificativa: o projeto extrapolaria a competência do Legislativo e imporia novas obrigações às instituições sem respaldo legal.