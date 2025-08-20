A fênix cambaleante do varejo

Amigos varejistas — e também aqueles que vivem de vender sonhos parcelados em boletos —, julho trouxe um alívio. Pequeno, quase invisível, mas trouxe.

O Índice do Varejo Stone mostrou que, depois de um tombo de 3,8% em junho, o varejo brasileiro conseguiu levantar-se da lona: 2,4% de alta no índice ampliado e 0,6% no restrito. Nada de fogos de artifício, mas o suficiente para respirar sem o tubo de oxigênio.

Mas calma que nem tudo é festa. Na comparação com julho do ano passado, os dois índices continuam no vermelho: -1,1% e -1,5%. É o clássico "dois passos para trás, um para frente". Uma recuperação que mais parece tropeço.