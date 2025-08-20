20 de agosto de 2025
Reforma Tributária:a engrenagem virou. Mas quem segura o volante?

Quem vai comandar a engrenagem recém-criada da reforma tributária?

O coração da reforma é formado por dois novos tributos: o CBS, de competência da União, e o IBS, que substituirá ICMS e ISS, unificando a tributação sobre o consumo em estados e municípios.

Mas para que esse novo sistema funcione, será preciso um cérebro. E esse cérebro tem nome e CPF institucional: Comitê Gestor do IBS.

Parece técnico? Vamos simplificar.

Esse Comitê será responsável por arrecadar, fiscalizar e repartir mais de R$ 1 trilhão por ano entre estados e municípios. Um "síndico" nacional da arrecadação. Mas diferente dos bons síndicos, esse nasce já em meio a disputas — e com cadeiras vazias.

Enquanto os estados já indicaram seus representantes, os municípios seguem travados em embates políticos e jurídicos, o que impede o funcionamento pleno do Comitê. E um comitê capenga pode comprometer aquilo que se prometeu entregar: simplificação, segurança e previsibilidade.

Por que isso importa?

Porque, sem esse órgão funcionando, a transição corre risco. O cronograma atrasa. A regulamentação emperra. E o planejamento do setor produtivo volta à estaca zero.

E mais: decisões serão tomadas — cedo ou tarde — por representantes que têm suas próprias contas para fechar. A pergunta é: quem, dentro desse Comitê, vai olhar por quem empreende, investe e gera empregos?

A reforma, por si só, não resolve tudo. Mas ela abre a porta. O problema é que o ambiente político pode empurrar essa porta para o lado errado.

Por isso, o momento é de atenção redobrada.

A fundação foi lançada. A estrutura começou a subir. Mas quem está com a planta do prédio nas mãos?

Ou, trazendo a metáfora para a estrada: o motor está pronto, o tanque abastecido — mas quem vai assumir o volante? E mais: esse motorista sabe mesmo para onde está indo?

O autor é advogado tributarista, mestre em Direito e especialista em Direito Tributário pela PUC-SP. Atua há mais de 25 anos na área, com experiência em contencioso administrativo e judicial, além de consultoria estratégica para empresas. É sócio do escritório Plínio A. Cabrini Advogados

