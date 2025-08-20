Reforma Tributária:a engrenagem virou. Mas quem segura o volante?

Quem vai comandar a engrenagem recém-criada da reforma tributária?

O coração da reforma é formado por dois novos tributos: o CBS, de competência da União, e o IBS, que substituirá ICMS e ISS, unificando a tributação sobre o consumo em estados e municípios.

Mas para que esse novo sistema funcione, será preciso um cérebro. E esse cérebro tem nome e CPF institucional: Comitê Gestor do IBS.