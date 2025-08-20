Entrelinhas

O ex-vereador e ex-presidente do DAE Renato Purini voltou à Câmara Municipal de Bauru ontem, pela primeira vez como secretário de Governo. E o retorno foi ruidoso. A temperatura subiu em determinado momento entre ele e a vereadora de oposição Estela Almagro (PT), durante a Reunião Pública realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para discutir um Projeto de Lei que corrige a reformulação do Organograma da Prefeitura.

Como a Procuradoria-Geral de Justiça (órgão máximo do Ministério Público de São Paulo) acordou com a prefeitura a correção de parte do texto, o governo enviou novo projeto de lei, que deu entrada para tramitação na sessão do dia 4 de agosto. Desde então, está com a CCJ, que solicitou informações ao Poder Executivo.

Contexto

A lei inicial que mudou o organograma, extinguiu e reformulou cargos diretivos, criou novas secretarias e instituiu o cargo de adjunto para todas as pastas foi aprovada em 28 de abril, em regime de urgência. Porém, a partir de uma representação da vereadora Estela Almagro (PT), a Procuradoria instaurou um procedimento para apurar potenciais vícios legais na norma. Tempos depois, o governo se comprometeu em fazer mudanças, que estão no projeto atualmente em discussão.