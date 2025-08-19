Polícia identifica suspeito de invadir casa e espancar aposentado

Itatinga - Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) identificaram, na manhã desta terça-feira (19), um homem de 42 anos suspeito de agredir violentamente um aposentado de 66 anos dentro da casa dele, na madrugada do último dia 6 de agosto.

De acordo com o registro policial, a vítima, que já estava dormindo, teve a porta da sala de sua residência arrombada e não conseguiu fugir do agressor, que estaria bastante alterado.

Após dominar o idoso, ele o atingiu com socos na boca e no braço, empurrou-o contra a parede e passou a desferir golpes com uma grelha de ferro, causando lesões por todo o corpo da vítima.