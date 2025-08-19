Megaoperação contra o tráfico de drogas prende 7 em Dois Córregos

Dois Córregos - Na manhã desta terça-feira (19), sete pessoas foram presas durante a "operação Paulista", deflagrada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar (PM), com o objetivo de desarticular o comércio ilegal de drogas em diversos pontos de venda em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), sobretudo no Jardim Paulista.

De acordo com a polícia, a ação reuniu 10 viaturas e 40 policiais civis de diversas unidades da Delegacia Seccional de Jaú, que cumpriram dez mandados de busca e apreensão expedidos em decorrências das investigações feitas.

Em um dos endereços, um casal e dois homens que, segundo as apurações, guardavam e vendiam drogas nas imediações da praça do Jardim Paulista foram presos em flagrante com porções de entorpecentes e balança de precisão.