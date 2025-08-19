20 de agosto de 2025
EM VÁRIAS BIQUEIRAS

Megaoperação contra o tráfico de drogas prende 7 em Dois Córregos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
No total, foram apreendidos 446 gramas de maconha, 77 gramas de cocaína e 20 gramas de crack, além de simulacros de armas, embalagens, balança e dinheiro
Dois Córregos - Na manhã desta terça-feira (19), sete pessoas foram presas durante a "operação Paulista", deflagrada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar (PM), com o objetivo de desarticular o comércio ilegal de drogas em diversos pontos de venda em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), sobretudo no Jardim Paulista.

De acordo com a polícia, a ação reuniu 10 viaturas e 40 policiais civis de diversas unidades da Delegacia Seccional de Jaú, que cumpriram dez mandados de busca e apreensão expedidos em decorrências das investigações feitas.

Em um dos endereços, um casal e dois homens que, segundo as apurações, guardavam e vendiam drogas nas imediações da praça do Jardim Paulista foram presos em flagrante com porções de entorpecentes e balança de precisão.

Em outro local, nas proximidades, dois irmãos foram presos com drogas, simulacros de armas de fogo, dinheiro e embalagens. Um terceiro, que seria responsável por guardar as porções para a dupla, foi flagrado com tijolo de maconha.

No total, foram apreendidos 446 gramas de maconha, 77 gramas de cocaína e 20 gramas de crack. Os sete presos responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Todos eles permaneceram detidos, à disposição da Justiça.

