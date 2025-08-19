Homem suspeito de abastecer presídios com drogas é preso em Bauru

Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam nesta terça-feira (19), em Bauru, jovem de 25 anos suspeito de integrar esquema para abastecer unidades prisionais de Bauru com entorpecentes. Segundo a polícia, ele foi detido no momento em que recebia porções brutas de maconha e de cocaína, além de embalagens plásticas e bexigas, estas normalmente usadas para proteger as drogas antes da introdução em partes do corpo visando ao ingresso nos estabelecimentos prisionais.

Segundo a Polícia Civil, as diligências do GOE ocorreram a partir de informações obtidas junto ao setor de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de que reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto e trabalham em empresas no 3.º Distrito Industrial estariam recebendo entorpecentes durante o expediente de trabalho externo e ingressando ilegalmente com as substâncias nos presídios.

"Diante dessas informações, as equipes do GOE intensificaram o policiamento preventivo especializado pelo local mencionado sendo que, nesta data, avistaram quando um motoqueiro entregou uma sacola para um indivíduo, provável funcionário de uma empresa que se encontrava sentado na calçada", diz a corporação, em nota. O condutor da moto conseguiu fugir, mas o homem que recebeu a sacola acabou abordado.