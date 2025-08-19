Vicinal que liga Bariri a Itapuí é interditada por danos em ponte

Bariri - A Prefeitura de Bariri (56 quilômetros de Bauru), através da Diretoria de Infraestrutura, informou que, a partir desta quarta-feira (20), o tráfego de veículos na vicinal Ângelo Poli, principal via de ligação entre o município e Itapuí, será interditado por questão de segurança. De acordo com a pasta, a cabeceira da ponte sobre o rio Jaú, popularmente conhecida como "Ponte da Marambaia", está com a sua estrutura seriamente comprometida e, com a passagem de caminhões no local, pode ceder a qualquer momento.

Na manhã desta terça-feira (19), o prefeito de Bariri, Airton Pegoraro (Avante), acompanhado do diretor de Infraestrutura, Vavá Lins, foram até o local para verificar de perto a situação. Após contato com a Prefeitura de Itapuí e com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Pegoraro decidiu pela interdição da vicinal para o início imediato das obras de reestruturação da ponte.

"Não existe mais segurança no local, parte da cabeceira cedeu, temos buracos de aproximadamente 40 centímetros na estrutura da ponte e, quando um veículo passa, a ponte treme toda. Nesta quarta-feira, com o tráfego interditado, engenheiro de empresa especializada estará no local e dará um diagnóstico das obras necessárias e de quanto tempo será necessária a interdição”, explica.