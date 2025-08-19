Agosto Lilás: Polícia Civil de Pirajuí cumpre mandados de prisão

Pirajuí - Durante o chamado "Agosto Lilás", mês que simboliza a mobilização nacional pelo fim da violência contra a mulher, com foco na prevenção, conscientização e no fortalecimento da rede de proteção, a Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) cumpriu, em operações distintas, dois mandados de prisão contra suspeitos de crimes do tipo.

As diligências ocorreram nesta segunda (18). Numa das ações, os policiais civis prenderam preventivamente suspeito de descumprir medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Na outra ocorrência, um condenado pelo crime de estupro de vulnerável, com sentença definitiva fixada em 14 anos de reclusão, em regime fechado, foi preso.

Os dois homens foram levados à Delegacia de Pirajuí após serem submetidos a exame médico e ficaram à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Avaí. "A atuação da Polícia Civil de Pirajuí demonstra a efetividade do trabalho investigativo e o empenho da instituição em garantir segurança e justiça à população", ressalta a corporação por meio de nota.