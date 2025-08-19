Baep prende suspeito de furtar veículos sob encomenda na região

Pederneiras - Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prenderam em flagrante por receptação, na noite desta segunda-feira (18), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), um suspeito de furtar veículos sob encomenda na região. O suposto responsável por comercializar os carros e motos furtados para receptadores de Jaú também foi identificado.

De acordo com o Baep, por volta das 19h, equipe em patrulhamento recebeu informação sobre um homem que estaria envolvido em furtos de veículos na região. No endereço informado, no Jardim Brasil, os policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir pulando muros nos fundos do imóvel, mas foi cercado e imobilizado.

Em depoimento, segundo a corporação, ele confessou os furtos e indicou local onde um dos veículos estava guardado, sob a vigilância de um segundo suspeito, também abordado. Durante as diligências, um homem que admitiu encomendar e comercializar os veículos furtados para receptadores em Jaú também foi detido.