19 de agosto de 2025
FALECIMENTO

SONIA TEREZA MELO SAAB


28/11/1943 - 18/08/2025. Deixa os filhos FÁBIO, MAURÍCIO e ANDRÉ. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado na sala 1 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi em 18/08/2025, às 17h, no Cemitério Memorial Bauru.

