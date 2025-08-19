Procon de Agudos aplica mega multa de R$ 16,9 milhões à Sabesp

O Procon Municipal de Agudos autuou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com uma multa administrativa no valor de R$ 16.905.000,05 (dezesseis milhões, novecentos e cinco mil reais e cinco centavos). A penalidade foi aplicada devido a falhas no fornecimento de água e, principalmente, pela falta de comunicação adequada aos consumidores durante uma interrupção do serviço que afetou diversos bairros da cidade entre os dias 15 e 18 de agosto de 2025.

Os bairros Santa Angelina, Jardim Márcia, Jardim Cruzeiro e Vila Honorina ficaram sem abastecimento de água no período. De acordo com o Auto de Infração nº 01/2025, a Sabesp não prestou informações "amplas, irrestritas e ostensivas" sobre a paralisação, causando sérios transtornos à população, que foi pega de surpresa sem poder se programar. As informações disponibilizadas foram consideradas "confusas e pouco esclarecedoras" pela fiscalização do Procon.

A infração foi classificada com base nos artigos 6º, inciso III, e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O artigo 22 do CDC estabelece que os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos. Em caso de interrupção, é obrigatória uma comunicação transparente e eficaz, direito previsto no artigo 6º, que garante ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços".