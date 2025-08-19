'Pequenos Leitores' conecta crianças ao universo dos livros

Bauru recebe nesta terça (19) o projeto "Pequenos Leitores", promovendo vivências literárias com foco na primeira infância. O projeto será desenvolvido no Jardim Botânico, para alunos das Emeis Francisco Gabriele Neto e Nidoval Reis. A proposta é uma experiência afetiva que conecta crianças ao universo dos livros por meio da contação de histórias, da escuta ativa e da mediação cultural, informam os organizadores. Também dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), promovendo acesso à educação de qualidade e o fortalecimento de vínculos comunitários. As atividades contarão com tradução em libras e disponibilização de livros em braile.

O projeto traz ações como o "mergulho de leitura": uma piscina inflável, cheia de almofadas e uma minibiblioteca com cerca de 40 obras. 'Casinha da leitura" uma "cabaninha" com almofadas dentro e livros pendurados no teto. 'Chuva de Poesia', ação em que dois atores-mediadores circulam pelo espaço e interpretam textos curtos e poesias selecionadas. 'Contação de Histórias e música", com mediadores de leitura. Com realização da Ativaz Produções e apoio do ProAC, e apoio Confiança Supermercados e Auto Posto Santa Lúcia, o projeto Pequenos Leitores desembarca em quatro cidades região ainda neste mês de agosto: Bauru (19), Pederneiras (21), Itapuí (23) e Bariri (30).