Familia Francisco

Desnecessário lembrar, até por falta de espaço e já do conhecimento geral, e recontar aqui a história completa do Sanduíche Bauru desde sua "invenção" por Casimiro Pinto Neto no tradicional Ponto Chic, em São Paulo.
Importante mesmo é saber que atualmente diversos locais por esse Brasil afora comercializam o lanche perpetuando sua receita original. Logicamente nunca iremos minimizar a importância de Casimiro, que levou o nome de Bauru para todo o Brasil e até para o Exterior. Só que uma coisa temos que reconhecer: no Interior brasileiro não teve ninguém mais importante ligado ao Sanduíche Bauru do que a Família Francisco, antiga proprietária do Skinão.
Não me refiro ao atual Skinão, nada contra esse, pois também tem sua importância no contexto geral, mas sim ao Skinão antigo, aquele do Zé da Lalai e do "seo Zé", que ficava na esquina da Gustavo Maciel x Rodrigues Alves, um estabelecimento tão importante que acabou virando sobrenome de uma pessoa muito querida, o "Seo Zé do Skinão".
Esse sim podemos afirmar que é o verdadeiro precursor da famosa receita em nossa cidade e região. Se não fosse por ele, certamente poucos saberíam que o Sanduíche existia e tinha sido "inventado" por um bauruense. Uma injustiça também seria não citarmos os membros da sua família, que lhe deu suporte nos anos todos que "pilotou" aquela tradicional Chapa de Lanches que vemos em muitas de suas fotos.
Após o seu falecimento, o legado teve continuidade nas mãos da matriarca, seu competente filho Marquinhos, o chapeiro Jaciro (considerado um filho) e atualmente o Jóia, na Praça da Paz, que, através dos ensinamentos adquiridos como "coadjuvantes" do "seo Zé", se tornaram protagonistas dessa linda história.
Assistindo à linda matéria feita pelo Social Bauru no Facebook, muitas e belas lembranças me vieram à mente, principalmente com relação a Certificação que foi idealizada na minha gestão como Diretor de Eventos e Turismo de Bauru e colaboração do servidor Rafael Rosalin, tudo sob as "bênçãos" e apoio do então prefeito Rodrigo Agostinho.
Uma história linda de uma família ainda mais linda. Bauru tem muito que agradecer a Ela que muito colaborou, e ainda colabora, na perpetuação não só de um nome de lanche, mas também o orgulho da população dessa cidade chamada Bauru.
Espero que as homenagens públicas não se limitem apenas a dar o nome do "Seo Zé" a uma Escola Municipal, pela sua relevância, essa família merece muito mais.
Em nome dos bauruenses, fica aqui o meu muito obrigado a todos eles.