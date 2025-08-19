Familia Francisco

Desnecessário lembrar, até por falta de espaço e já do conhecimento geral, e recontar aqui a história completa do Sanduíche Bauru desde sua "invenção" por Casimiro Pinto Neto no tradicional Ponto Chic, em São Paulo.

Importante mesmo é saber que atualmente diversos locais por esse Brasil afora comercializam o lanche perpetuando sua receita original. Logicamente nunca iremos minimizar a importância de Casimiro, que levou o nome de Bauru para todo o Brasil e até para o Exterior. Só que uma coisa temos que reconhecer: no Interior brasileiro não teve ninguém mais importante ligado ao Sanduíche Bauru do que a Família Francisco, antiga proprietária do Skinão.

Não me refiro ao atual Skinão, nada contra esse, pois também tem sua importância no contexto geral, mas sim ao Skinão antigo, aquele do Zé da Lalai e do "seo Zé", que ficava na esquina da Gustavo Maciel x Rodrigues Alves, um estabelecimento tão importante que acabou virando sobrenome de uma pessoa muito querida, o "Seo Zé do Skinão".