O silêncio indecente

Desde 28 de maio de 2025 foi divulgado pela Polícia Federal que pelo menos já está comprovado que R$ 6 bilhões foram desviados de aposentados do INSS, através de supostas falsas declarações destes, autorizando o desconto em seu rendimento.

Trata-se de um crime, mais vil possível ao atingir idosos indefesos e carentes. Por outro lado, é simples a constatação quanto à identificação dos autores dos ilícitos (os sindicatos e associações) e as vítimas; o idoso aposentado.

Revendo o óbvio: quem lesou os aposentados? Os sindicatos ou associações (instituições de Direito Privado). Quem foram os lesados? Os aposentados (pessoa física). Não é difícil concluir que temos uma jurisdição definida; A justiça comum, já que no momento em que a aposentadoria do beneficiário é depositada em sua conta, este valor deixa de ser público independentemente do fato deste último, teoricamente, autorizar que parte deste valor tenha outro destino.