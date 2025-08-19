Entrelinhas

A disputa judicial entre a Prefeitura de Bauru e a COM Engenharia, empreiteira responsável pela construção da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa até 2021, quando teve o contrato rompido pelo governo Suéllen Rosim (PSD), ganhou panos quentes nos últimos meses, na esteira de declarações ácidas da administração contra o laudo pericial realizado na ETE que recomendou revisão completa do projeto da obra.

Em março, como mostrou o JC/JCNET, a prefeitura disse que o laudo era imprestável, superficial e que o documento deveria ser engavetado a partir de argumentos que foram recentemente rebatidos pelo Ideac, o instituto responsável pela perícia nomeado judicialmente para o trabalho.

...rebate

O Ideac retrucou. À Justiça, afirmou que a suposta superficialidade é falsa e que a administração "parece buscar, desde o início, é desqualificar de toda a forma o Laudo Pericial, como se fosse razoável, útil ou até mesmo possível, discutir com o Perito o objeto da perícia que foi definido pelo Judiciário".