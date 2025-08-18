Polícia Civil prende suspeitos de amarrar, agredir e roubar idoso

Jaú - Na manhã desta segunda-feira (18), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), com apoio de equipes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), prenderam dois suspeitos de amarrar e agredir um idoso de 78 anos durante roubo a residência ocorrido na cidade no último dia 27 de julho. Parte dos objetos roubados foi recuperada e devolvida à vítima.

Mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias foram cumpridos em endereços no Distrito de Potunduva. Nas diligências, as equipes localizaram televisor, celulares e outros pertences do idoso, inclusive a chave do veículo dele, que foi levado no dia do crime.

Dois suspeitos de envolvimento direto no roubo, A.O., de 39 anos, e J.M.S., de 21 anos, foram presos temporariamente e permanecerão à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia. Ambos, de acordo com a polícia, tinham antecedentes criminais.