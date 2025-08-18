Após morte no trânsito, vereador cobra mais eficiência da Emdurb

Durante a sessão legislativa desta segunda-feira (18), o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Sandro Bussola, fez duras críticas à atuação da Emdurb e do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da empresa pública, após mais uma morte registrada na malha viária da cidade. Conforme o JCNET noticiou, um homem de 63 anos, que estava em uma bicicleta, perdeu a vida nesta manhã na quadra 10 da avenida Nações Unidas em um acidente envolvendo um automóvel. Outro homem que estava com a vítima ficou ferido.

Na tribuna, Bussola falou sobre o preocupante aumento de 200% no número de pacientes vítimas de trauma por acidente atendidos nos hospitais públicos da cidade em 2025, afirmando que, diante desse cenário, é preciso mudar a postura adotada atualmente pelos órgãos de trânsito. "O papel principal da Emdurb e do GOT é orientar, não ser uma fábrica de multas", afirmou.

O vereador destacou que tem havido excesso de autuações, inclusive no entorno da Câmara Municipal. "Se a Guarda Municipal vier no mesmo sistema punitivo do GOT, não vou concordar com sua criação", declarou.