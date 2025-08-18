18 de agosto de 2025
BOTUCATU

Linha com cerol usada em festival de pipas deixa cão ferido

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução Acontece Botucatu
O cãozinho ferido passou por tratamento veterinário
O cãozinho ferido passou por tratamento veterinário

Um cachorro sofreu ferimentos na pata traseira ao se enroscar, na casa onde mora, em uma linha de pipa com cerol utilizada durante um festival realizado em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), neste domingo (17).

As informações são do portal Acontece Botucatu, que apurou, junto a moradores do bairro Santa Elisa — onde o acidente aconteceu —, tratar-se de um problema recorrente nas edições do evento, apesar de lei municipal proibir o uso do cerol.

Os organizadores do festival também alertam sobre o impedimento, mas ele não é respeitado por todos.

Em 24 de junho deste ano, a Lei 6.775 endureceu as penalidades em Botucatu contra o uso e a venda de linhas cortantes. Quem for flagrado utilizando o material está sujeito à multa de R$ 1.851,00 (50 Ufesps). Se o infrator for um comércio que vende o produto, a multa sobe para R$ 185.100,00 (5.000 Ufesps), com possibilidade de perda do alvará de funcionamento após processo administrativo.

