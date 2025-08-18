Linha com cerol usada em festival de pipas deixa cão ferido

Um cachorro sofreu ferimentos na pata traseira ao se enroscar, na casa onde mora, em uma linha de pipa com cerol utilizada durante um festival realizado em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), neste domingo (17).

As informações são do portal Acontece Botucatu, que apurou, junto a moradores do bairro Santa Elisa — onde o acidente aconteceu —, tratar-se de um problema recorrente nas edições do evento, apesar de lei municipal proibir o uso do cerol.

Os organizadores do festival também alertam sobre o impedimento, mas ele não é respeitado por todos.