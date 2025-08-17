Jaú: mulher agredida por ex joga bilhete no vizinho pedindo ajuda

Jaú - Uma mulher teve a casa invadida pelo ex-companheiro, na madrugada deste domingo (17), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), e foi brutalmente agredida e ameaçada de morte na frente dos filhos, de 2 e 4 anos. Em um momento de distração do agressor, ela conseguiu jogar um bilhete no quintal de um vizinho pedindo ajuda. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o homem foi preso em flagrante por cárcere privado e violência doméstica.

O fato ocorreu na Vila Nova. De acordo com o registro policial, o suspeito, de 40 anos, invadiu a residência da ex-mulher, de 39 anos, de quem está separado há aproximadamente dois anos, e arrombou a porta do quarto onde ela dormia. A vítima contou que ele encostou uma faca na sua barriga, dizendo que iria matá-la, cortar sua cabeça e entregar a sua mãe.

Na sequência, ainda segundo registro policial, o homem passou a agredi-la com socos e quebrou o aparelho celular dela para que não pedisse ajuda, arremessando-o em seu rosto. Durante todo o tempo, ele dizia que os filhos teriam uma surpresa ao acordar. Em determinado momento, a mulher aproveitou que ele estava menos alterado e disse que faria um café.