Atingido por incêndio, depósito de recicláveis é interditado

Jaú - No início da tarde deste domingo (17), um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis localizado na rua Norberto Galvanini, no Jardim Maria Luíza III, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e, após avaliação da Defesa Civil, o barracão foi interditado.

O fogo teve início por volta das 13h05. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil de Jaú, Rodrigo di Paula, os bombeiros fizeram o combate direto às chamas, enquanto a Defesa Civil atuou com água e equipamentos devido ao grande volume de materiais inflamáveis armazenados no local.

O secretário explicou que o imóvel foi interditado e deve passar por avaliação técnica nesta segunda-feira (18) para verificar a estabilidade da estrutura, além de uma eventual necessidade de demolição. Apesar dos prejuízos, ainda não calculados, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas.