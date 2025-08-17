Orquestra Rock faz show em Bauru em tributo ao Queen

Bauru já estava com saudade da Orquestra Rock. Depois de quase um ano, eles voltam para uma apresentação mais que especial em tributo ao Queen no dia 19 de setembro (sexta-feira), a partir das 20h, no Alameda Hall. Uma iniciativa do Projeto Arte do Bem e patrocínio da Rede Confiança Supermercados via Lei de Incentivo à Cultura. Uma noite para curtir grandes clássicos da banda na voz do talentosíssimo Guga Costa que irá interpretar os clássicos "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Under Pressure", "Radio Ga Ga", "We are the Champions", "Love of my Life", "Crazy Litlle Thing Called Love", "I Want to Break Free" e muito mais. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 no site ingressosdobem.com.br e menores de 18 anos entram somente acompanhados de responsáveis. O evento é acessível e contará com intérprete de libras.

O evento terá toda renda revertida para a Afapab (Associação dos Familiares, Amigos e Pais de Autistas de Bauru), uma associação sem fins lucrativos que mantém a Escola Dr. Adolpho Menezes de Mello, que tem por objetivo oferecer suporte a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fundada em 2009, a Afapab oferece atendimento pedagógico e multidisciplinar, utilizando técnicas e estratégias de ensino específicas para crianças autistas.

A iniciativa do evento é da produtora Articular de projetos culturais, por meio do Programa de Ação Cultural - ProAc/ICMS, do Governo do Estado de São Paulo; e do Selo Arte do Bem, projeto sociocultural que procura popularizar a música instrumental e, ao mesmo tempo, ajudar instituições sólidas que atuam no terceiro setor. Patrocínio da Rede Confiança Supermercados.