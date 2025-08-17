Festival de Gramado tem dez filmes competindo

Foram 300 longas-metragens inscritos, e os dez selecionados para disputar um Kikito no 53º Festival de Cinema de Gramado começam a ser exibidos neste fim de semana no Palácio dos Festivais.

São seis longas de ficção e quatro documentários, que concorrem separadamente, e cujo único requisito é o fato de serem totalmente inéditos no Brasil. A curadoria foi feita pelos atores Camila Morgado e Caio Blat e pelo crítico Marcos Santuario.

A divulgação dos vencedores está programada para o sábado da próxima semana (23). Já a abertura foi nesta sexta-feira (15), com a exibição hors concours de "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, que venceu nada menos que o Urso de Prata no Festival de Berlim no início deste ano. Segundo o curador Marcos Santuario, os dez longas brasileiros em competição compõem um panorama cuja grande qualidade é a diferença de visões. "O que se impõe é a diversidade", diz.