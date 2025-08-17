O flashback 'Só Cacarecos' está de volta em agosto

Com hits dos anos 70, 80 e 90, a próxima edição da festa de flashback "Só Cacarecos" já tem data: será no dia 23 de agosto, próximo sábado, na Associação de Cabos e Soldados, em Bauru. A animação ficará por conta dos DJs Mauro Miranda e Pava.

"Atingi um público bacana, de pessoas mais velhas. Legal é que os jovens frequentam também. A gente toca músicas nacionais e românticas. É uma festa bem animada", destaca o Mauro. A "Só Cacarecos" começa às 21h. Ingressos antecipados custam R$ 20,00 nos pontos de venda, mas podem ser garantidos na portaria do evento por R$ 25,00.

Serviço