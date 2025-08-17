Boulevard Shopping inaugura mais de 10 lojas no primeiro semestre

Mais do que um centro de compras, os shoppings projetam fazer parte do cotidiano dos clientes, proporcionando soluções, experiências e convivência em família. Em seus 12 anos em Bauru, cada vez mais conectado com o público local e regional, o Boulevard Shopping, administrado pela ALLOS - mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil -, fecha o primeiro semestre de 2025 com mais de 10 novas operações, em diferentes segmentos do varejo, incluindo moda, serviços, gastronomia e entretenimento, e muitas novidades que prometem um final de ano repleto de conquistas.

De acordo com o levantamento realizado pelo IPC Maps, Bauru ultrapassou a marca de R$ 20 bilhões em previsão de potencial de consumo em 2025, um aumento de 22,67% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Em sintonia com o momento de crescimento econômico da cidade, o empreendimento segue em plena expansão e consolida seu papel como um dos principais centros de convivência, compras e lazer do centro-oeste paulista.

"O desempenho positivo do primeiro semestre reflete uma estratégia sólida de expansão, pautada na inovação e na escuta ativa do nosso público. O Boulevard Shopping reafirma seu papel como referência regional, promovendo experiências que vão além do varejo e fortalecem a posição do Shopping como um centro de convivência, negócios e lazer para Bauru e toda a região", afirma Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping.