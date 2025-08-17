Boulevard Shopping inaugura mais de 10 lojas no primeiro semestre

Mais do que um centro de compras, os shoppings projetam fazer parte do cotidiano dos clientes, proporcionando soluções, experiências e convivência em família. Em seus 12 anos em Bauru, cada vez mais conectado com o público local e regional, o Boulevard Shopping, administrado pela ALLOS - mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil -, fecha o primeiro semestre de 2025 com mais de 10 novas operações, em diferentes segmentos do varejo, incluindo moda, serviços, gastronomia e entretenimento, e muitas novidades que prometem um final de ano repleto de conquistas.
De acordo com o levantamento realizado pelo IPC Maps, Bauru ultrapassou a marca de R$ 20 bilhões em previsão de potencial de consumo em 2025, um aumento de 22,67% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Em sintonia com o momento de crescimento econômico da cidade, o empreendimento segue em plena expansão e consolida seu papel como um dos principais centros de convivência, compras e lazer do centro-oeste paulista.
"O desempenho positivo do primeiro semestre reflete uma estratégia sólida de expansão, pautada na inovação e na escuta ativa do nosso público. O Boulevard Shopping reafirma seu papel como referência regional, promovendo experiências que vão além do varejo e fortalecem a posição do Shopping como um centro de convivência, negócios e lazer para Bauru e toda a região", afirma Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping.
NOVOS NEGÓCIOS
Entre janeiro e junho deste ano, o Boulevard Shopping inaugurou a Menina Shoes, loja especializada em moda e utensílios domésticos de marcas como Fila, New Balance e Le Creuset, no piso L3; a Triumph, referência no mercado internacional de motocicletas, localizada no piso L3; a Belshop, voltada para o setor de beleza e cosméticos, no piso L3; a mega inauguração da Soneda 'A Casa da Beleza' e Daiso Japan, em um novo modelo de negócios, com uma operação conjunta, localizada no piso L2; os quiosques da Omoda Jaecoo e Javep GAC, com modelos tecnológicos e sustentáveis, ambos no piso L2; a Nina Laços referência em laços confeccionados à mão, no piso L1; o quiosque da Stanley, que une funcionalidade e consciência ambiental nos copos térmicos, no piso L2; a Impérium Camisaria, uma nova opção de loja com estilo, tradição e qualidade, no piso L2 e a Milky Moo, tradicional loja de milkshakes, na Praça de Alimentação.
Já as lojas Hippie Store, Adidas Originals e Bem Querer Donuts reinauguraram no Boulevard Shopping, em ambientes mais modernos, com layout otimizado para proporcionar uma experiência de compra ainda melhor para os clientes.
AINDA EM 2025
Nos próximos meses, o Shopping também anuncia a chegada de novas lojas, como Case Screen e Hope. No setor do entretenimento, o destaque é o tão aguardado show da dupla Chitãozinho e Xororó, que promete movimentar o estacionamento do empreendimento no início de agosto.
EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS
Ao longo dos meses, o Boulevard Shopping reafirmou seu compromisso com a comunidade ao promover eventos gratuitos e ações sociais, como o Clubinho Boulevard de temáticas: Férias, Carnaval e Páscoa; edições do Adote um Aumigo, Encontro Pet, Manhã Inclusiva, Encontro de Colecionadores, Leitura para Todos e a Corrida das Mulheres. Além disso, o centro de compras realizou campanhas de grande alcance, como a primeira edição do Regulariza Bauru, ação de Janeiro Branco, Semana do Cinema, Dia do Consumidor, Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Campanha do Agasalho.