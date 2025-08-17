Bauru Alarme amplia negócio para melhor atender seus clientes

A Bauru Alarme mantém uma trajetória desde 1999 de crescimento sustentado. Com sede no Jardim Jussara, em Bauru, a empresa atende toda região. As soluções em segurança eletrônica e monitoramento das cidades é o carro-chefe do negócio.

Buscando ampliar o negócio para melhor atender seus clientes, a Bauru Alarme está aumentando a estrutura de seu prédio, que deve reinaugurar em breve com mais conforto, modernidade e qualidade para os funcionários e sua clientela.

"No segmento de segurança eletrônica, alarme, monitoramento, cerca elétrica, concertina e câmeras, a empresa é especialista", garante o proprietário Fábio Silva A Bauru Alarme também trabalha com serralheria, com fabricação própria de portões sob medidas e também com portões de vários tamanhos a pronta entrega.