Bauru Alarme amplia negócio para melhor atender seus clientes

A Bauru Alarme mantém uma trajetória desde 1999 de crescimento sustentado. Com sede no Jardim Jussara, em Bauru, a empresa atende toda região. As soluções em segurança eletrônica e monitoramento das cidades é o carro-chefe do negócio.
Buscando ampliar o negócio para melhor atender seus clientes, a Bauru Alarme está aumentando a estrutura de seu prédio, que deve reinaugurar em breve com mais conforto, modernidade e qualidade para os funcionários e sua clientela.
"No segmento de segurança eletrônica, alarme, monitoramento, cerca elétrica, concertina e câmeras, a empresa é especialista", garante o proprietário Fábio Silva A Bauru Alarme também trabalha com serralheria, com fabricação própria de portões sob medidas e também com portões de vários tamanhos a pronta entrega.
Na empresa de monitoramento 24 horas, estabelecimentos comerciais, condomínios e casas encontram a solução para segurança sincronizada capaz de oferecer redução dos gastos e otimização dos processos de alarme em caso de delito, invasão ou depredação do patrimônio em tempo real, 24 horas por dia, todos os dias, com ou sem pessoas no local. É a empresa de monitoramento 24 horas que ficará responsável pela disponibilização dos dispositivos de segurança eletrônica, como câmeras de alta qualidade, sensores e alarme, além do estudo dos pontos estratégicos e instalação de todo o sistema no local do cliente.
A empresa está localizada na rua Bernardino de Campos, 25-38, no Jardim Jussara. Os telefones são os (14) 3218-7893, (14) 3238-2499 e (14) 998802550 (WhatsApp). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e, aos sábados, das 8h às 13h.