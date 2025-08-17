Prefeitura de Pederneiras abre inscrições para esportes gratuitas

A Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, informa que estão abertas as matrículas para diversas modalidades esportivas gratuitas oferecidas à população. Crianças e adolescentes a partir de 5 anos já podem garantir sua vaga. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal Esporte Digital: pederneiras.digital.esp.br, com exceção das modalidades de vôlei e vôlei de praia e natação, cujas inscrições são presenciais diretamente no local de treino. As vagas são limitadas e, por isso, é importante garantir a inscrição o quanto antes. Para mais informações, o telefone de contato é (14) 99672-7049.