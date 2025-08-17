17 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REGIONAL

Prefeitura de Pederneiras abre inscrições para esportes gratuitas

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A Prefeitura de Pederneiras, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, informa que estão abertas as matrículas para diversas modalidades esportivas gratuitas oferecidas à população. Crianças e adolescentes a partir de 5 anos já podem garantir sua vaga. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal Esporte Digital: pederneiras.digital.esp.br, com exceção das modalidades de vôlei e vôlei de praia e natação, cujas inscrições são presenciais diretamente no local de treino. As vagas são limitadas e, por isso, é importante garantir a inscrição o quanto antes. Para mais informações, o telefone de contato é (14) 99672-7049.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários