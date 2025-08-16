Mulher é suspeita de tentar matar ex-marido a facadas em Jaú

Jaú - No início da tarde deste sábado (16), um aposentado de 69 anos deu entrada no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) após ser esfaqueado. Ele apontou como autora dos golpes a ex-mulher e o caso será investigado.

Por volta das 13h, a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica do hospital. A vítima contou à equipe que sua ex-companheira foi até sua residência, no Jardim Ibirapuera, dizendo que iria matá-la.

O aposentado foi golpeado com uma faca no tórax e na mão esquerda. Ele permaneceu internado, em observação, não corre risco de morte e não soube informar à PM onde a suspeita poderia ser encontrada.