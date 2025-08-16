17 de agosto de 2025
COM DOIS GOLPES

Mulher é suspeita de tentar matar ex-marido a facadas em Jaú

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Santa Casa de Jaú
Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica da Santa Casa de Jaú
Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica da Santa Casa de Jaú

Jaú - No início da tarde deste sábado (16), um aposentado de 69 anos deu entrada no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) após ser esfaqueado. Ele apontou como autora dos golpes a ex-mulher e o caso será investigado.

Por volta das 13h, a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica do hospital. A vítima contou à equipe que sua ex-companheira foi até sua residência, no Jardim Ibirapuera, dizendo que iria matá-la.

O aposentado foi golpeado com uma faca no tórax e na mão esquerda. Ele permaneceu internado, em observação, não corre risco de morte e não soube informar à PM onde a suspeita poderia ser encontrada.

