17 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COLISÃO TRASEIRA

Acidente na Bauru-Marília deixa vítima em estado grave

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
Viaturas chegaram no local cerca de 50 minutos depois do ocorrido
Viaturas chegaram no local cerca de 50 minutos depois do ocorrido

Um acidente entre um caminhão Mercedes-Benz Atego e uma moto Honda CG 160 deixou uma vítima em estado grave na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), que liga Bauru a Marília. O condutor da moto ficou gravemente ferido.

A colisão traseira aconteceu por volta das 18h desta sexta-feira (15), nas proximidades de Piratininga. Segundo informações preliminares, não foi constatada embriaguez ao volante.

Viaturas chegaram no local cerca de 50 minutos depois do ocorrido. O JC acompanha o caso.

 

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários