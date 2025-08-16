Acidente na Bauru-Marília deixa vítima em estado grave

Um acidente entre um caminhão Mercedes-Benz Atego e uma moto Honda CG 160 deixou uma vítima em estado grave na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), que liga Bauru a Marília. O condutor da moto ficou gravemente ferido.

A colisão traseira aconteceu por volta das 18h desta sexta-feira (15), nas proximidades de Piratininga. Segundo informações preliminares, não foi constatada embriaguez ao volante.

Viaturas chegaram no local cerca de 50 minutos depois do ocorrido. O JC acompanha o caso.