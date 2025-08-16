Bauru: incêndio destrói casa de madeira perto da Pinheiro Machado

Uma casa de madeira ficou destruída após um incêndio na noite desta sexta-feira (15), no Jardim Marise, nas proximidades da avenida Pinheiro Machado, em Bauru. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros controlaram as chamas e impediram que elas se alastrassem para os imóveis vizinhos.

O dono da casa, de 61 anos, informou que estava na residência com um casal e, depois de uma briga entre o homem e a mulher, saiu para guardar carros nas imediações do Clube da Vovó, quando avistou o fogo e voltou correndo ao imóvel.

Ele apontou o homem que estava na casa como possível responsável pelo incêndio, já que ele tinha discutido com a mulher momentos antes. Na delegacia, o suspeito negou as informações e disse que, quando retornou à casa, depois da briga, um dos quartos já estava em chamas.