'Bibliotecas Vivas' ampliam acesso à literatura e fomenta artes

Bauru vai receber uma ampla programação cultural gratuita com a chegada do projeto 'Bibliotecas Vivas'. A iniciativa foi contemplada pelo edital Fomento CultSP - PNAB nº 29/2024, voltado à manutenção e modernização de bibliotecas, e prevê mais de 60 ações entre julho de 2025 e agosto de 2026. O projeto propõe requalificar estes espaços físicos aproximando a população por meio de atividades artísticas, educativas e formativas voltadas ao livro, à leitura e à literatura.

Coordenado por Talita Neves da Alumia Criativa e Valsineire Castro da Giralua Teatro, por meio da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB), a proposta atua em duas frentes. A primeira envolve a criação de uma programação contínua, plural e acessível que reúne literatura e outras linguagens como teatro, música, dança e artes visuais. A segunda propõe a modernização estética dos prédios, com intervenções visuais realizadas por artistas locais, criando ambientes mais acolhedores e atrativos para a comunidade.

A ideia parte do conceito de biblioteca viva, que compreende esses espaços como centros de convivência e criação cultural, nos quais o público é convidado a participar ativamente das experiências propostas. A proposta é que a biblioteca ultrapasse a função de acervo e se torne território de trocas, escutas e pertencimento.