'Bibliotecas Vivas' ampliam acesso à literatura e fomenta artes

Bauru vai receber uma ampla programação cultural gratuita com a chegada do projeto 'Bibliotecas Vivas'. A iniciativa foi contemplada pelo edital Fomento CultSP - PNAB nº 29/2024, voltado à manutenção e modernização de bibliotecas, e prevê mais de 60 ações entre julho de 2025 e agosto de 2026. O projeto propõe requalificar estes espaços físicos aproximando a população por meio de atividades artísticas, educativas e formativas voltadas ao livro, à leitura e à literatura.
Coordenado por Talita Neves da Alumia Criativa e Valsineire Castro da Giralua Teatro, por meio da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB), a proposta atua em duas frentes. A primeira envolve a criação de uma programação contínua, plural e acessível que reúne literatura e outras linguagens como teatro, música, dança e artes visuais. A segunda propõe a modernização estética dos prédios, com intervenções visuais realizadas por artistas locais, criando ambientes mais acolhedores e atrativos para a comunidade.
A ideia parte do conceito de biblioteca viva, que compreende esses espaços como centros de convivência e criação cultural, nos quais o público é convidado a participar ativamente das experiências propostas. A proposta é que a biblioteca ultrapasse a função de acervo e se torne território de trocas, escutas e pertencimento.
Segundo Talita Neves, a construção do projeto foi resultado de um processo de escuta direta com a equipe da Divisão de Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura. "Nosso objetivo sempre foi entender o que as bibliotecas precisam para se tornarem mais vivas e conectadas com seus públicos", afirma.
Para Valsineire Castro, a iniciativa também reforça o papel das bibliotecas na política pública de cultura e educação. "Desejamos que esses espaços sejam ocupados e reconhecidos como locais de encontro, criação e formação crítica. Quando unimos literatura com arte e formação, ampliamos a potência desses equipamentos e seu impacto na cidade", explica.
As atividades serão realizadas em toda a rede municipal: Biblioteca Rodrigues de Abreu, ramais do Geisel, Vila Falcão e CEU das Artes, Sala de Leitura do Ouro Verde e Biblioteca Móvel Municipal. A programação inclui narração de histórias, saraus, espetáculos cênicos, mediação de leitura, rodas de conversa com autores, oficinas criativas, slam, leituras encenadas, criação de zines e intervenções nos próprios prédios.
Com a previsão de envolvimento de cerca de 100 profissionais entre artistas, produtores, educadores, técnicos e comunicadores, o 'Bibliotecas Vivas' visa ainda ampliar a visibilidade das bibliotecas, atrair novos públicos e fortalecer o vínculo entre os territórios e os equipamentos culturais da cidade.
As primeiras atividades abertas ao público acontecem entre este sábado (16) e 23 de agosto na Biblioteca Rodrigues de Abreu. Relacionadas à literatura, oralidade e expressão corporal, serão realizadas neste sábado (16) as oficinas 'Dançar com a palavra', com Fabiana Castro, a partir das 9h; e 'KalungaErê', com Danuza Soares, às 13h30.
A programação também conta com duas oficinas voltadas à mediação de leitura: 'As memórias leitoras que habitam em mim', com Felínio Freitas, ocorre no dia 20, às 9h e às 13h30; e 'Por que ler?', com Tatiana Fraga, será no dia 23, às 9h e às 13h30. Ambos integram o programa formativo direcionado aos mediadores de leitura do projeto e funcionários das bibliotecas municipais.
Já estão abertas convocatórias para seleção de espetáculos de narração de histórias, de mediadores de leitura que atuarão por dez meses nas bibliotecas e de participantes para as quatro oficinas formativas. As inscrições podem ser feitas no link: https://linktr.ee/bibliotecasvivasembauru