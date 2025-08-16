Atleta é selecionado para o novo time da Arena Dalli Beach Sports

Na última semana, o atleta de Beach Tenis João Gabriel Gallego, 24 anos, foi anunciado como primeiro ganhador da seletiva do Curso Intensivo oferecido pela Arena Dalli Beach Sports para integrar o novo time Centro de Treinamento (CT) especializado em Beach Tenis da região. O atleta participou de um do Curso Intensivo oferecido pela Arena Dalli Beach Sports, que foi ministrado por Flavinho Arouca (ex-31°melhor do mundo). Além desta premiação o jovem também recebeu Kit JOOG pela mão do empresário Fábio Andó, proprietário da arena. João ainda conta com o patrocínio da empresa JOOG e o apoio de uma equipe de profissionais como médico, psicólogo e nutricionista que o acompanhará por seis meses no treinamento.