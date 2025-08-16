SP-333: alças de dispositivo serão interditadas na 2ª

Em função das obras de duplicação, a Entrevias irá interditar, nesta segunda-feira (18), por cerca de três meses, duas alças do dispositivo no km 270 da rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333), em Guarantã (78 quilômetros de Bauru).

Condutor no sentido Guarantã-Pongaí com destino à Bauru deve seguir pelo acesso à Marechal Rondon (SP-300), sentido Cafelândia, fazer rotatória sentido Guarantã, retornar na SP-333 e acessar a última alça do dispositivo, sentido Bauru. A outra alça que será fechada é a do km 414B da SP-300, sentido leste.