16 de agosto de 2025
GUARANTÃ

SP-333: alças de dispositivo serão interditadas na 2ª

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Em função das obras de duplicação, a Entrevias irá interditar, nesta segunda-feira (18), por cerca de três meses, duas alças do dispositivo no km 270 da rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333), em Guarantã (78 quilômetros de Bauru).

Condutor no sentido Guarantã-Pongaí com destino à Bauru deve seguir pelo acesso à Marechal Rondon (SP-300), sentido Cafelândia, fazer rotatória sentido Guarantã, retornar na SP-333 e acessar a última alça do dispositivo, sentido Bauru. A outra alça que será fechada é a do km 414B da SP-300, sentido leste.

