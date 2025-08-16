Referência no tratamento de câncer, HAC de Jaú será homenageado

Jaú - O Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) será homenageado pela Câmara dos Deputados durante uma sessão solene marcada para o dia 24 de setembro, em reconhecimento à sua contribuição extraordinária à saúde pública brasileira. A iniciativa parte de parlamentares de diferentes bancadas, reconhecendo o impacto social, clínico e humano da instituição para milhares de brasileiros.

Com certificação ONA 3, nível máximo de qualidade hospitalar no país, o hospital completa 110 anos de atuação em 2025. Referência nacional em oncologia e hematologia, ele é hoje o maior centro de transplante de medula óssea (TMO) na América Latina.

Desde 1996, já foram realizados na unidade mais de 4.300 transplantes, com média anual entre 200 e 250 procedimentos, atendendo pacientes com leucemias, linfomas, doenças raras do sangue e imunodeficiências severas.