Justiça garante remédio de alto custo a jovem de Agudos com tumor

Agudos - O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) confirmou recentemente decisão de primeira instância que determinou à União e ao Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento de alto custo Sorafenibe (Nexavar) a uma jovem de 21 anos, moradora de Agudos (13 quilômetros de Bauru), que foi diagnosticada há quatro anos com um tumor raro no fígado. O remédio evita a progressão da doença e garante à paciente qualidade de vida.

Bianca Lemes de Lacerda conta que procurou atendimento em Agudos por conta de dores intensas na costela. "Eu fiz vários exames e não sabiam o que eu tinha", diz. Após passar por diversos médicos, foi encaminhada ao Hospital Estadual (HE) de Bauru, mas o diagnóstico só foi dado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), após uma nova bateria de exames e uma biópsia.

Em julho de 2021, aos 17 anos, a então adolescente recebeu a notícia de que tinha um tumor raro no fígado chamado hemangioendotelioma epitelioide, já com metástases pulmonares e ósseas. A indicação médica foi pelo uso do Sorafenibe, um medicamento que custa, em média, R$ 8 mil e que passou a ser fornecido pelo Estado à paciente em novembro de 2021, por ordem judicial, com resultados positivos, segundo ela.